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Из-за сильного ветра 31 мая в Петербурге упали 7 деревьев
Сегодня, 14:00
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nadezhda_sib

Из-за сильного ветра 31 мая в Петербурге упали 7 деревьев

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О пострадавших не сообщается.

Из-за сильных порывов ветра в Петербурге к утру 1-го июня упали семь деревьев в разных районах города. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. 

Несмотря на то, что скорость ветра не превышала 16 м/c, что считается обычным явлением для Северной столицы, сотрудникам садово-паркового хозяйства пришлось внимательно следить за обстановкой в зонах зеленых насаждений. В итоге два дерева упали в Курортном районе города и по одному в Выборгском, Красногвардейском, Пушкинском, Красносельском и Колпинском. Серьезных происшествий не было зафиксировано. 

Сегодня специалисты занимаются распилом, выкорчевыванием и вывозом упавших деревьев. 

Сегодня порывы ветра должны быть в пределах 10 м/с. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству СПб 

Теги: благоустройство, ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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