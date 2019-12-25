Из-за сильного ветра 31 мая в Петербурге упали 7 деревьев

О пострадавших не сообщается.

Из-за сильных порывов ветра в Петербурге к утру 1-го июня упали семь деревьев в разных районах города. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Несмотря на то, что скорость ветра не превышала 16 м/c, что считается обычным явлением для Северной столицы, сотрудникам садово-паркового хозяйства пришлось внимательно следить за обстановкой в зонах зеленых насаждений. В итоге два дерева упали в Курортном районе города и по одному в Выборгском, Красногвардейском, Пушкинском, Красносельском и Колпинском. Серьезных происшествий не было зафиксировано.

Сегодня специалисты занимаются распилом, выкорчевыванием и вывозом упавших деревьев.

Сегодня порывы ветра должны быть в пределах 10 м/с.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству СПб