Из-за штормового предупреждения закрылись парки Петергофа

Для посетителей закрыты парк Александрия и парк Ораниенбаума, Нижний парк.

В Петербурге из-за штормового предупреждения в четверг, 10 сентября, закрыты для посещения все парки государственного музея-заповедника "Петергоф". Об этом сообщила пресс-служба музея.

Для посетителей закрыты парк Александрия и парк Ораниенбаума, Нижний парк.

Также в Петербурге уже закрыли Ботанический сад, Никольский, Овсянниковский, Таврический, Юсуповский, Лопухинский сады, сквер Галины Старовойтовой, сквер у Казанского собора.

Реставрировать Верхний сад Петергофа захотела только одна компания.

Фото: Piter.TV