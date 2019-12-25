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Из-за штормового предупреждения закрылись парки Петергофа
Сегодня, 16:01
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nastya960

Из-за штормового предупреждения закрылись парки Петергофа

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Для посетителей закрыты парк Александрия и парк Ораниенбаума, Нижний парк.

В Петербурге из-за штормового предупреждения в четверг, 10 сентября, закрыты для посещения все парки государственного музея-заповедника "Петергоф". Об этом сообщила пресс-служба музея.

Для посетителей закрыты парк Александрия и парк Ораниенбаума, Нижний парк.

Также в Петербурге уже закрыли Ботанический сад, Никольский, Овсянниковский, Таврический, Юсуповский, Лопухинский сады, сквер Галины Старовойтовой, сквер у Казанского собора.

Реставрировать Верхний сад Петергофа захотела только одна компания.

Фото: Piter.TV

Теги: ветер, петергоф, ураган, шторм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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