Из-за штормового предупреждения закрылись парки Петергофа

В Петербурге из-за штормового предупреждения в четверг, 10 сентября, закрыты для посещения все парки государственного музея-заповедника "Петергоф". Об этом сообщила пресс-служба музея.
Для посетителей закрыты парк Александрия и парк Ораниенбаума, Нижний парк.
Также в Петербурге уже закрыли Ботанический сад, Никольский, Овсянниковский, Таврический, Юсуповский, Лопухинский сады, сквер Галины Старовойтовой, сквер у Казанского собора.
Реставрировать Верхний сад Петергофа захотела только одна компания.
Фото: Piter.TV
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