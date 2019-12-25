Мощный ливень привел к подтоплениям на 57 адресах Петербурга

Вода скапливалась на проезжих частях, во дворах и локально возле домов.

Мощный ливень, обрушившийся на Петербург во второй половине дня, 30 июня, привел к подтоплениям по 57 адресам. Именно столько заявок из разных районов города поступило в адрес "Водоканала", большую часть подтоплений специалисты уже ликвидировали.

Чаще всего горожане жаловались на локальные скопления воды, связанные с проблемными внутридомовыми сетями. Такие дефекты оказались на проспектах Испытателей, Богатырском, Коменноостровском, а также на улицах Савушкина и Лени Голикова. Еще часть заявок относилась к скоплениям воды во дворах и на проезжих частях, но, как отметили в "Водоканале", в течение получаса вода сама успевает уйти в водоотводящую систему.

Известно, что количество осадков в Красносельском, Кировском, Приморском районах, принявших удар сильного ливня, составило от 14 до 18 мм. Канализация работала с максимальной нагрузкой, но с приемом воды справилась. Этому поспособствовала подготовка специалистов на фоне прогноза погоды. Стихия может повторить нашествие на город и в среду, 1 июля.

Пассажиры авто пострадали в результате обрушения дерева на Институтском.

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