Из-за съемок фильма в центре Петербурга ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать в течение нескольких дней.

В конце июля в центре Петербурга будут проходить съемки художественного фильма "Седьмая Симфония". В связи с этим для водителей будут действовать ограничения.

С 06:00 26-го июля по 22:00 29-го июля будет закрыто движение по Казанской площади. Также введут запрет на остановку транспортных средств.

Кроме того, с 06:00 27-го июля до 23:00 28-го июля нельзя будет парковаться на четной стороне набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта.

Ранее Piter.TV сообщил о других ограничениях для движения транспорта в Петербурге с 25 и 27 июля.

Фото: Piter.TV