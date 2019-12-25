Из-за съемок фильма в центре Петербурга ограничат движение транспорта

В конце июля в центре Петербурга будут проходить съемки художественного фильма "Седьмая Симфония". В связи с этим для водителей будут действовать ограничения.
С 06:00 26-го июля по 22:00 29-го июля будет закрыто движение по Казанской площади. Также введут запрет на остановку транспортных средств.
Кроме того, с 06:00 27-го июля до 23:00 28-го июля нельзя будет парковаться на четной стороне набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта.
Ранее Piter.TV сообщил о других ограничениях для движения транспорта в Петербурге с 25 и 27 июля.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все