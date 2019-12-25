Врачи напоминают горожанам, что донорская кровь может спасти чью-то жизнь и во время пандемии.

В понедельник, 13 апреля, стало известно о том, что из-за самоизоляции петербургские доноры стали реже сдавать кровь. Об этом сообщил врач клинической лабораторной диагностики отделения переливания крови Елизаветинской больницы Евгений Пестов.

"На нашей станции количество донаций уменьшилось на 30%, потому что уменьшилось количество забора крови в выездной форме. Но мы работаем по субботам — это дополнительный источник пополнения запасов", —сказано в сообщении.

Врачи напоминают горожанам, что донорская кровь может спасти чью-то жизнь и во время пандемии.

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Фото:pixabay