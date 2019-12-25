Репетиция парада Победы в Петербурге изменит работу наземного транспорта

Другими маршрутами поедут 6 автобусов и 7 троллейбусов.

Из-за репетиций и проведения парада Победы в Петербурге наземный транспорт ожидают изменения в работе. Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, полностью закроется движение автобусов и троллейбусов по Адмиралтейскому проспекту и Невскому проспекту на участке от Дворцовой площади до Садовой улицы.

Репетиции состоятся 18 июня с 15.00 до 20.00, 20 июня с 8.00 до 13.00, а уже 24 июня в 8 утра начнется парад войск. Изменения появятся в маршрутах автобусов №3, 7, 10, 22, 24, 27 и 191 и троллейбусов №1, 5, 7, 10, 11, 17 и 22. Точные временные маршруты каждого транспорта можно уточнить на сайте комитета.

Ранее мы писали, что над Петербургом прошла репетиция воздушной части парада Победы.

Фото: Piter.TV