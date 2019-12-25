Из-за ремонтных работ временная электричка между Петербургом и Колпино сменила номер

Состав находится на перегоне "Любань – Торфяное".

В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что электричка, которая скоро начнет курсировать между Петербургом и Колпино, сменила номер.

Так, с 14 сентября по 13 октября место состава 6858 по маршруту будет ходить пригородный поезд 7314. Об этом сообщили в пресс-службе АО "СЗППК".

Электричка будет курсировать по будням: в 7:05 отправится из Колпино, в 7:11 сделает остановку в Металлострое, в 7:18 – в Обухово, в 7:22 – в Сортировочной, в 7:25 – на станции "Фарфоровская", в 7:31 – в Навалочной и в 7:37 прибудет на вокзал Петербурга.

Отметим, что в этом поезде нужно будет приобрести билет категории "Ласточка".

Ранее мы писали, что с 17 сентября на КАД перекроют две полосы движения.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV