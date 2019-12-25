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С 17 сентября на КАД перекроют две полосы движения
Сегодня, 9:44
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IRINA_CHALKINA

С 17 сентября на КАД перекроют две полосы движения

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Ремонт сузит внешнее кольцо между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно о том, что на КАД с 17 сентября перекроют две полосы движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ремонтные работы сузят внешнее кольцо между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе. Так, до 28 сентября будут перекрыты участки внешнего кольца с 83-го по 91-й километр. Более того, на первой и второй полосах будет действовать ограничения скорости до 50 км/ч.

Отмечается, что сроки работу могут измениться с учётом погоды. 

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцев предупреждают о надвигающемся воскресном шторме "Рената".

Фото:ФКУ "Упрдор Северо-Запад"

Теги: дорожные работу, кад, ограничения на дорогах
Категории: Лента новостей,

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