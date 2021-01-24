Из-за ремонтных работ ограничат движение по нескольким улицам Петербурга

В Выборгском и Курортном районах 1 и 3 мая ограничат движения транспорта по нескольким улицам.

В Выборгском и Курортном районах 1 и 3 мая ограничат движения транспорта по нескольким улицам. Об этом в пятницу, 29 апреля, рассказали в пресс-службе ГАТИ.

С 1 по 26 мая на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и улицы Комиссара Смирнова ограничат движение. На этом участке будут ремонтировать светофор.

В поселке Солнечное от улицы Танкистов до Среднего переулка и улице Танкистов от Средней улицы до Комсомольской улицы будет ограничено движение автомобилистов с 3 мая по 15 июня. Рабочие будут заниматься строительство канализационных сетей.

Ранее мы писали, что "Бессмертный полк" не во всех регионах пройдет очно. Сергей Макаров рассказал, что организаторы следят за безопасностью маршрутов движения.

Фото: Piter.tv

