Из-за ремонта трубы на улице Карташихина дома перевели на резервную схему

Рабочие разбираются с проблемой гораздо быстрее чес предполагалось.

В субботу, 7 марта, в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" рассказали о ремонте трубопровода в Василеостровском районе.

Специалистам было необходимо поменять задвижку у дома №7 на улице Карташихина. Из-за этого ближайшие дома перевели на резервную схему.

В пресс-службе отметили, что изначально работы должны были завершиться в 18:00, но аварийный бригады справились с задачей гораздо быстрее и уже практически закончили устанавливать механизм и налаживать циркуляцию. Поэтому на привычный режим теплоснабжения здания должны были начать переводить уже в 14:00.

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