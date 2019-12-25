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Из-за ремонта трубы на улице Карташихина дома перевели на резервную схему
Сегодня, 14:27
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Arinablinova

Из-за ремонта трубы на улице Карташихина дома перевели на резервную схему

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Рабочие разбираются с проблемой гораздо быстрее чес предполагалось.

В субботу, 7 марта, в  пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" рассказали о ремонте трубопровода в Василеостровском районе.

Специалистам было необходимо поменять задвижку у дома №7 на улице Карташихина. Из-за этого ближайшие дома перевели на резервную схему.

В пресс-службе отметили, что изначально работы должны были завершиться в 18:00, но аварийный бригады справились с задачей гораздо быстрее и уже практически закончили устанавливать механизм и налаживать циркуляцию. Поэтому на привычный режим теплоснабжения здания должны были начать переводить уже в 14:00.

Ранее мы писали, что в Славянке образовалась огромная лужа размером с бассейн.

Фото: pexels

Теги: вода, отопление, ремонт, трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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