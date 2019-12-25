Ремонт тротуаров затруднит проезд по площади Льва Толстого

Также ограничения движения ожидаются на Софийской улице и Петергофском шоссе.

В ближайшее время в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения в трех районах города. Об этом 17 апреля предупредила Государственная административно-техническая инспекция.

В периоды с 18 по 19 апреля, с 25 по 26 апреля, а также с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, с 16 по 17 и с 23 и 26 мая будет затруднен проезд по площади Льва Толстого. На участке грядет ремонт тротуаров. Кроме того, с 18 апреля по 8 мая и с 12 по 15 мая ограничат движение по Большому проспекту Петроградской стороны на участке от набережной реки Карповки до площади Льва Толстого.

В субботу начнутся дорожные работы на Софийской улице, они продлятся до 5 июня. Проехать от Гамбургской площади до улицы Димитрова будет затруднительно. Кроме того, с 11 по 13 мая и с 18 по 20 мая движение по этому участке ограничат только в ночи.

Еще одно ограничение ждет Петергофское шоссе на участке от улицы Партизана Германа до проспекта Маршала Жукова. С 18 апреля по 1 мая там будут чинить дорожное покрытие.

Также мы сообщали, что съезд с КАД на Октябрьскую набережную закроют на пять дней.

Фото: Piter.TV