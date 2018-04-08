Из-за дорожных работ до начала октября ограничат движение по проспекту Энергетиков

Работники приступили к капитальному ремонту дороги.

С 25 августа по 7 октября движение транспорта по проспекту Энергетиков на участке от Большой Пороховской улицы до дома №65, корпус 1 по Заневскому проспекту будет ограничено. О масштабных ремонтных работах сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.

Подрядчикам предстоит капитально отремонтировать протяженный участок дороги длиной 2,5 километра — от Уткина переулка до Большой Пороховской улицы. В рамках работ планируется: обновить более 50 тысяч квадратных метров проезжей части, отремонтировать свыше 20 тысяч квадратных метров тротуаров, нанести новую дорожную разметку, восстановить нарушенное в процессе работ благоустройство прилегающих территорий.

Этот объект является частью обширной адресной программы ремонта дорог на 2025 год. Отмечается, что часть запланированных на следующий год объектов будет отремонтирована в рамках федерального национального проекта "Инфраструктура для жизни". Водителям, чей маршрут проходит через проспект Энергетиков, на период проведения работ рекомендуется планировать путь заранее и учитывать возможные задержки из-за временных ограничений движения.

Ранее Piter.TV сообщал, что ремонт 5 тыс. кв.м дорожек пройдет в Полежаевском парке.

Фото: t.me/krti_spb