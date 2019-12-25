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Из-за разводки Ладожского моста трассу "Кола" перекроют на три часа
Сегодня, 9:32
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nadezhda_sib

Из-за разводки Ладожского моста трассу "Кола" перекроют на три часа

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Работы будут проходить в ночное время суток.

Федеральную трассу "Кола" полностью перекроют на три часа из-за разводки Ладожского моста. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Работы будут проходить 4 июня с 01:00 до 04:00. Мост расположен рядом с деревней Марьино в Кировском районе Ленобласти. Мост разведут в том случае, если температура воздуха составит не более +25 градусов, а скорость ветра не будет превышать 15 м/с. 

Ранее Piter.TV показал видео с места обрушения железнодорожного моста под Мурманском. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кировский район, ладожский мост, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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