Из-за работ по прокладке газопровода ограничивается движение транспорта по Чугунной

С 18 до 30 июня ограничивается движение по Тимуровской улице.

В Калининском районе ограничивается движение транспорта по Чугунной улице у пересечения с Арсенальной. Там пройдут работы по прокладке газопровода. Проезд ограничат с 17 по 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 18 до 30 июня ограничивается движение по Тимуровской улице. Речь идет об участке от улицы Демьяна Бедного до улицы Ушинского. Проезд ограничат на перекрёстках с улицами Ольги Форш и Брянцева. На участке улицы будут ремонтировать асфальт.

Объезд: Светлановский пр. - пр. Просвещения - ул. Демьяна Бедного - Суздальский пр. - ул. Ушинского. Пресс-служба ГАТИ

С 16 июня 2024 года по 10 июля 2024 года ограничивается движение по улице Обручевых на перекрёстке с проспектом Науки. На участке будет проведена работа по прокладке инженерных сетей.

Ранее мы писали, что с 18 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду проспекта Энгельса.

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