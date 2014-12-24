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Из-за работ по прокладке газопровода ограничивается движение транспорта по Чугунной
Сегодня, 15:29
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Из-за работ по прокладке газопровода ограничивается движение транспорта по Чугунной

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С 18 до  30 июня ограничивается движение по Тимуровской улице.

В Калининском районе ограничивается движение транспорта по Чугунной улице у пересечения с Арсенальной. Там пройдут работы  по прокладке газопровода. Проезд ограничат с 17 по 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 18 до  30 июня ограничивается движение по Тимуровской улице. Речь идет об участке от улицы Демьяна Бедного до улицы Ушинского.  Проезд ограничат на перекрёстках с улицами Ольги Форш и  Брянцева. На участке улицы будут ремонтировать асфальт.

Объезд: Светлановский пр. - пр. Просвещения - ул. Демьяна Бедного - Суздальский пр. - ул. Ушинского.

Пресс-служба ГАТИ

С 16 июня 2024 года по 10 июля 2024 года ограничивается движение по улице Обручевых на перекрёстке с проспектом Науки. На участке будет проведена работа по прокладке инженерных сетей.

Ранее мы писали, что с 18 июня закрывается движение транспорта по боковому проезду проспекта Энгельса.

Фото: Unsplash

Теги: гати, ограничивается движение, тимуровская улица, транспорт, чугунная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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