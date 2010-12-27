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Из-за работ на газопроводе в Петроградском районе изменится маршрут автобуса № 14
Сегодня, 18:15
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IRINA_CHALKINA

Из-за работ на газопроводе в Петроградском районе изменится маршрут автобуса № 14

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С 2 марта по 2 апреля будет закрыт сквозной проезд по улице Воскова.

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что в Петроградском районе из-за работ на газопроводе изменится маршрут автобуса № 14.Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С 2 марта по 2 апреля будет закрыт сквозной проезд по улице Воскова.

Автобус №14 будет двигаться от конечной остановки на Крестовском острове по действующей трассе до Большой Пушкарской улице, затем он проедет до Кронверкской улицы, по улице Мира, вернется на  действующую трассе и завершит свой путь у станции метро "Выборгская". 

Ранее мы сообщали о том, что В метро Петербурга рассказали, почему первая дверь первого вагона иногда остается закрытой

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общественный транспорт в спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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