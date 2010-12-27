Из-за работ на газопроводе в Петроградском районе изменится маршрут автобуса № 14

С 2 марта по 2 апреля будет закрыт сквозной проезд по улице Воскова.

Во вторник, 26 февраля, стало известно о том, что в Петроградском районе из-за работ на газопроводе изменится маршрут автобуса № 14.Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

С 2 марта по 2 апреля будет закрыт сквозной проезд по улице Воскова.

Автобус №14 будет двигаться от конечной остановки на Крестовском острове по действующей трассе до Большой Пушкарской улице, затем он проедет до Кронверкской улицы, по улице Мира, вернется на действующую трассе и завершит свой путь у станции метро "Выборгская".

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