Дети из многодетных семей Ленобласти смогут бесплатно пользоваться транспортом в Петербурге

Законопроект обойдется государству в 17 млн. рублей ежегодно.

Депутаты Законодательного собрания предложили к рассмотрению новый законопроект, основной целью которого станет возможность осуществления бесплатных поездок детей из многодетных семей Ленинградской области на общественном транспорте города Санкт-Петербурга.

Инициатором законопроекта выступила Надежда Тихонова. Депутат пояснила, что на территории региона находится примерно 1,5 тыс. школьников, которым ежедневно приходится покупать дорогие проездные билеты.

Из бюджета на эти нужды придется выделять по 17 млн рублей ежегодно.

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