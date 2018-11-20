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Дети из многодетных семей Ленобласти смогут бесплатно пользоваться транспортом в Петербурге
Сегодня, 11:39
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KaterinaKono13

Дети из многодетных семей Ленобласти смогут бесплатно пользоваться транспортом в Петербурге

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Законопроект обойдется государству в 17 млн. рублей ежегодно.

Депутаты Законодательного собрания предложили к рассмотрению новый законопроект, основной целью которого станет возможность осуществления бесплатных поездок детей из многодетных семей Ленинградской области на общественном транспорте города Санкт-Петербурга.

Инициатором законопроекта выступила Надежда Тихонова. Депутат пояснила, что на территории региона находится примерно 1,5 тыс. школьников, которым ежедневно приходится покупать дорогие проездные билеты.

Из бюджета на эти нужды придется выделять по 17 млн рублей ежегодно.

Фото: pixabay.com 

Теги: бесплатные поездки, льготы для многодетных семей, общественный транспорт в спб, транспорт
Категории: Выборг, Новости Выборгского района,

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