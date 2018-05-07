Из-за праздников увеличится срок оформления финской визы

Выдача шенгена увеличится с 10 до 13 дней.

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурга рассказало о том, что на период мартовских праздников получить шенгенскую визу можно будет по срокам чуть дольше, чем обычно. До 8 числа получить данный документ успеют только те, кто подал заявление до понедельника, 25 февраля.

Таким образом, срок выдачи визы увеличился с 10 до 13 дней. Стоит добавить, что уже с 26 февраля подающим документы на визу придется ждать шенгена до 11 марта минимум. Дипломаты отмечают, что 8 марта является не только официальным праздником, а соответственно, нерабочим днем в визовом центре, но и для учреждений дипмиссии.

Отметим, что в 2018 году шенген получили 665 тысяч россиян. Большая часть из них обратилась в Консульство в Петербурге.

Напомним, что свидетели подтвердили факт разговора Соболь и Пригожина.

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