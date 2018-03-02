Встреча на повышенных тонах: свидетели подтвердили факт разговора Соболь и Пригожина

Предприниматель и представитель ФБК встретились за столиком кафе в Санкт-Петербурге. Свидетели отмечают конфликтный характер произошедшего между ними разговора.

Юрист ФБК Любовь Соболь с высокой долей вероятности встречалась с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом свидетельствуют как фотографии из социальных сетей, так и появление другой информации в Интернете, прямо или косвенно указывающей на факт встречи. Наиболее убедительным доказательством стало раздобытое журналистами интервью с хозяином вегетарианского кафе "Лаор", а также сделанные стрингером фото сотрудницы ФБК, прибывающей в Петербург.

Никаких отрицаний

Для начала следует вспомнить всю хронологию произошедшего. В понедельник, 18 февраля на Telegram-канале "Медиатехнолог" появились фото Евгения Пригожина и юриста так называемого ФБК во дворе дома № 95 на Невском проспекте. По этому адресу расположен салон красоты "Имидж-студия Дениса Осипова".

Любовь Соболь проявила какую-то активность относительно опубликованных фотографий лишь на следующие сутки. Через свой аккаунт в социальной сети Twitter она прокомментировала публикацию "Ленты.ру". В основе выпущенного "Лентой" материала лежало сообщение пресс-службы компании "Конкорд", составленное в ответ на обращение издания "Ридус". Напомним, компанией "Конкорд" владеет Евгений Пригожин.

В этом сообщении предприниматель объясняет, что в первых числах февраля у него был разговор с блогером Алексеем Навальным. Тот заявил, что в обмен на 300 миллионов он прекратит информационные атаки на компанию, развернутые на основе фейков, выстроенных вокруг случая с заражениями московских школьников в декабре прошлого года. Блогер обозначил срок в две недели на обдумывание решения. Спустя установленный период времени на перрон Московского вокзала ступила юрист Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь. Этот факт, равно как и попадание в объектив фотокамеры во дворе дома № 59, она не отрицает.

Дополнительным подтверждением того, что встреча завершилась, причем во время разговора Пригожин отказался платить запрошенные одиозным блогером Алексеем Навальным 300 миллионов рублей, может служить публикация фейкового расследования ФБК, состоявшаяся уже на следующий день после появления Любови Соболь в Северной столице.

Правда, качество так называемого расследования не выдерживает никакой критики. Достаточно вспомнить популярный в 2011 году мем Рунета, известный как "Умытаз", который "горе-расследователи" пытались выдать за "моющую ванну для обработки овощей и фруктов", сфотографированную на пищеблоке предприятия "Конкорд".

Внимательных пользователей на подобных фейках не проведешь. Блогеру сразу же указали на откровенную ложь в его материале. Навальный оперативно принес извинения, а ролик спешно подредактировали и выложили заново. И это можно даже попытаться списать на слабую компетенцию работающих на Навального людей. Ведь главное здесь не качество выполненной провокации, а то, что не прозвучало никакого опровержения встречи Пригожина и Соболь.

Совпадение маршрутов

Позднее Telegram-канале SILOVIKI опубликовал карту, на которой отмечены передвижения Соболь и Пригожина в день их встречи в Петербурге. Основанием для карты стала информация, предоставленная человеком, скрывающим свое настоящее имя под псевдонимом "Добрый стрингер".

По предоставленным им данным, юрист так называемого ФБК прибыла в город на скоростном поезде "Сапсан" № 754. На перроне ее ожидал неизвестный мужчина, который виден на камерах наблюдения, а впоследствии появляется на других фото. При этом источник в местном штабе Навального отметил, что Соболь в категорической форме запретила ее встречать. Видимо, юрист желала оставить в тайне ту часть своего визита в Северную столицу, которая касалась переговоров с Пригожиным.

Рассказ "Доброго стрингера"

Журналистам, занимающимся расследованием обстоятельств дела, удалось выйти на контакт с человеком, который предпочел скрыться под псевдонимом "Добрый Стрингер". Он рассказал, что вместе с напарником наблюдал за передвижениями Любови Соболь, и когда увидел подошедшего к ней на перроне молодого человека, принял его за представителя местных оппозиционеров, с которыми у Соболь имеются связи.

Проследовав за парой до самого дворика дома на Невском 95, "Добрый стрингер" обнаружил, что они вошли в помещение салона красоты, но мужчина быстро вернулся на проспект. И спустя некоторое время в ту же дверь вошел Пригожин, причем передвигавшийся без обычной для бизнесмена охраны и в весьма неприметной одежде.

По словам "Доброго стрингера" встреча была организована тщательно, место выбрано малолюдное, непросматривающееся с камер наблюдения, а Пригожин вообще покинул двор не тем путем, каким в него вошел. Тем не менее, их появление было заснято на фото, которые 18 февраля опубликует "Медиатехнолог".

Особенно примечательно, что провожавший от вокзала Соболь мужчина оказался в той же машине, в которую сел вышедший из салона Пригожин. Напарник "Доброго стрингера" проследил за этим авто, и обнаружил, что таинственный неизвестный остался в ней даже после того, как предприниматель покинул машину.

В свою очередь, Любовь Соболь прошла от салона пешком до 128-го дома, где села в такси и отправилась на встречу в арт-пространстве "Пальма", но по пути сделала еще одну остановку.

Кафе "Лаор"

Журналистам, работавшим над материалом, удалось установить, что именно во время этой остановки, в торговом зале кафе вегетарианской кухни "Лаор" и состоялся тот разговор, в ходе которого Пригожин ответил отказом на требование Навального заплатить 300 миллионов рублей.

Помимо фотографий "Доброго стрингера", о встрече свидетельствует интервью, которое дал владелец кафе Дмитрий Чепковский. Он опознал на предложенных фото Пригожина и Соболь именно тех посетителей, которые "на повышенных тонах" выясняли отношения, что в кафе для вегетарианцев случается редко, поэтому хорошо запоминается.

Хозяин "Лаор" точно указал место, где сидели шумные посетители и припомнил обрывки разговора, содержащие крепкие выражения и фразы вроде "пусть подавится"и "никаких 300 миллионов". Не под запись он также добавил, что Любовь Соболь утверждала, будто бизнесмену будет плохо, если он решит не выплачивать Навальному затребованной суммы.

Со слов "Доброго стрингера", после встречи Соболь долго пыталась кому-то дозвониться, возможно, хотела доложить о безапелляционном отказе Пригожина Навальному. Затем, после запланированного выступления в "Пальме", она отправилась на вокзал, причем ее опять сопровождал все тот же молодой человек, что и встречал на перроне.

Неужели случайность

Казалось бы, факты неопровержимы. Однако 24 февраля юрист ФБК публично заявляет, что с Пригожиным она не встречалась. Правда, в этот день проходил марш памяти Немцова, и это можно при желании посчитать причиной эмоционального состояния, приведшего к необдуманному комментарию в Twitter. Молчит о произошедшем и Навальный. Блогер попросту сбежал с места событий, оставив журналистов общаться с охраной.

Но собранных свидетельств более чем достаточно. Судя по фактам, встреча имела место, и результаты ее кардинально отличаются от ожиданий ФБК, о чем прямо говорит возобновившаяся активность фонда вокруг поставщиков питания в школы и детские сады столицы. Видимо это и служит причиной того, что как Навальный, так и Любовь Соболь избегают общения с прессой.