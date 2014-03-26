Из-за пожара на проспекте Ударников маршруты общественного транспорта изменили

Автобусы № 27 и № 92 будут курсировать с изменениями.

В связи с пожаром на проспекте Ударников общественный транспорт, которым пользуются жители Красногвардейского района, изменили маршруты. Об этом сообщили в телеграм-канале "Транспорт Петербурга. Организатор перевозок".

Так, автобус № 27 будет поедет от конечной остановки "Театральная площадь" до улицы Передовиков, затем направится в сторону проспекта Энтузиастов, сделает остановку на Индустриальном проспекте, затем направится к проспекту Ударников и только потом вернется на привычную трассу.

Изменения коснулись и автобуса № 92. Он поедет от остановки метро "Ладожская" до улице Передовиков, там повернет на проспект Энтузиастов, затем - на Индустриальный. После продолжит путь по привычному маршруту.

Ранее на Piter.tv сообщили, что автобусный маршрут №692 запустят по новому выезду из Кудрово.

Фото: Pexels