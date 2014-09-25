Автобусный маршрут №692 запустят по новому выезду из Кудрово

На маршрут выйдет восемь автобусов марки "Лотос". Они рассчитаны на 92 пассажира.

В среду, 8 декабря, открылся выезд из Кудрово, на следующий день по нему запустят автобусный маршрут. Об этом рассказали сегодня в Instgram комитета по транспорту ленинградской области.

Автобусы с номером "692" будут следовать из Кудрово по улице Подвойского и через Товарищеский проспект до станции метро "Улица Дыбенко". В комитете добавили, что на маршрут выйдет восемь автобусов марки "Лотос". Они рассчитаны на 92 пассажира. Отмечается, что этот общественный транспорт оснащен системой климатконтроля, зарядками для телефонов, низким полом и широкими дверьми.

Ранее Lux Express расширяет автобусный маршрут из Петербурга в Минск. На маршруте появится остановка в белорусском городе Полоцк.

Фото: Instgram / lo_trans