Автобусный маршрут №692 запустят по новому выезду из Кудрово

В среду, 8 декабря, открылся выезд из Кудрово, на следующий день по нему запустят автобусный маршрут. Об этом рассказали сегодня в Instgram комитета по транспорту ленинградской области.
Автобусы с номером "692" будут следовать из Кудрово по улице Подвойского и через Товарищеский проспект до станции метро "Улица Дыбенко". В комитете добавили, что на маршрут выйдет восемь автобусов марки "Лотос". Они рассчитаны на 92 пассажира. Отмечается, что этот общественный транспорт оснащен системой климатконтроля, зарядками для телефонов, низким полом и широкими дверьми.
Ранее Lux Express расширяет автобусный маршрут из Петербурга в Минск. На маршруте появится остановка в белорусском городе Полоцк.
Фото: Instgram / lo_trans
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