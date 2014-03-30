Lux Express расширяет автобусный маршрут из Петербурга в Минск

На маршруте появится остановка в белорусском городе Полоцк.

На маршруте автобуса Lux Express Group между Петербургом и Минском добавили новую остановку в белорусском городе Полоцк, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что автобусы на линии совершают три отправления в неделю в каждый из городов по понедельникам, четвергам и субботам. Со вторника, 7 декабря, заработает остановка в Полоцке. Автобусы будут останавливаться на 10 минут на Автовокзале города. Первый рейс прибудет в Полоцк 8 декабря в 8:25. Первый автобус из Беларуси остановится в Полоцке в 2:20 ночи 10 декабря.

Помимо этого на маршруте планируют добавить остановки в еще двух востребованных городах.

Фото: пресс-служба Lux Express Group