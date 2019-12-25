Из-за пожара эвакуировали 20 человек из дома на Русановской

Пожар был в квартире на 19-м этаже 23-этажного дома. С верхних этажей эвакуировали 20 человек.

В Невском районе Петербурга произошел пожар в квартире. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в 18:50. На Русановской улице в однокомнатной квартире дома № 16/3 загорелась обстановка кухни на площади двух квадратных метров.

На борьбу с огнем отправились 15 пожарных. В 19:25 пожар потушили. Обошлось без пострадавших. По данным 78.ru, пожар был в квартире на 19-м этаже 23-этажного дома. С верхних этажей эвакуировали 20 человек.

Ранее 30 пожарных тушат склад на набережной Смоленки. Информации о пострадавших нет.

Фото: Piter.tv

