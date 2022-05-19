30 пожарных тушат склад на набережной Смоленки

Информации о пострадавших нет.

В Василеостровском районе Петербурга 19 мая произошёл крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

На пульт спасателей информация о пожаре поступила в 19:54. В доме №19-21 по набережной реки Смоленки началось возгорание. В одноэтажном здании склада загорелась кровля на площади 200 кв. метров. В 20:10 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

Информации о пострадавших нет. На борьбу с огнем отправились 30 спасателей и шесть пожарных машин.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург