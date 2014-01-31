Суд Петербурга лишил водительских прав петербуржца на 2 года из-за повторной "пьяной" езды

Из-за повторной "пьяной" езды водитель лишился автомобиля. Суд лишил его прав на вождение на 2 года.

Прокуратура Кронштадтского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении автолюбителя. Он признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июле этого года обвиняемый около 16 часов управлял автомобилем в нетрезвом виде, пока его не остановили сотрудники ГИБДД.

Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на 200 часов с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.

Ранее сообщалось, что ГИБДД применили табельное оружие для остановки автомобилей под управлением нетрезвых водителей.

Фото: Piter.TV