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Суд Петербурга лишил водительских прав петербуржца на 2 года из-за повторной "пьяной" езды
Сегодня, 11:33
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Суд Петербурга лишил водительских прав петербуржца на 2 года из-за повторной "пьяной" езды

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Из-за повторной "пьяной" езды водитель лишился автомобиля. Суд лишил его прав на вождение на 2 года.

Прокуратура Кронштадтского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении автолюбителя. Он признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июле этого года обвиняемый около 16 часов управлял автомобилем в нетрезвом виде, пока его не остановили сотрудники ГИБДД.

Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на 200 часов с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. 

Ранее сообщалось, что ГИБДД применили табельное оружие для остановки автомобилей под управлением нетрезвых водителей.

Фото: Piter.TV

Теги: прокуратура, пьяная езда, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Общество,

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