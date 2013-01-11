Из-за поджога одного автомобиля во Владивостоке сгорело более 20

Сведений о пострадавших или погибших нет.

В прокуратуре Приморского края возбуждено уголовное дело за ликвидацию имущества в связи с поджогом произошедшем на стоянке во Владивостоке. На месте инцидента сгорели 22 автомобиля. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления надзорного ведомства в социальных сетях. Ранее местная экстренная служба сообщила, что на автомобиль ной стоянке по улице Пихтовой загорелись машины. Огонь уничтожил порядка 20 транспортных средств. Огнеборцам из ГУ МЧС удалось ликвидировать пламя на территории в 150 квадратных метров. В настоящее время сведения о пострадавших или погибших нет. Специалисты устанавливают материальный ущерб. По версии прокуратуры, причиной ночного происшествия стал поджог, который попал на запись с уличной камеры видеонаблюдения.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба). сообщение прокуратуры Приморья

Журналистам указали, что в текущий момент устанавливается собственник первой машины, которую подожгли, а также мотив преступления злоумышленника. Также выясняется, хотел ли поджигатель уничтожить всю стоянку или только один автомобиль.

Молодой петербуржец получил 13 лет в колонии за теракт на ж/д путях.

Фото и видео: Пресс-служба прокуратуры Приморского края