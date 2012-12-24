Из-за отмены обязательного техосмотра может вырасти спрос на ОСАГО

С 1 марта 2022 года будет предусмотрена ответственность за управление машины без техосмотра.

Новые правила проведения техосмотра вступят в силу с 1 октября 2021 года По словам автоэксперта Владимира Сажина, необходимо поменять отношение к осмотру автомобиля. Об этом эксперт заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Спрос на ОСАГО может вырасти из-за отмены обязательного техосмотра. Раньше полис нельзя было получить без осмотра, поэтому многие автомобилисты ездили без страховки. Сажин отмечает, что выезжая из салона, новая машина теряет свою стоимость на 20% и техническое состояние транспортного средства может измениться за первые 10 минут. Тем самым эксперт утверждает, что цель реформы – порвать связь между техосмотром и покупкой полиса.

С 1 марта 2022 года будет предусмотрена ответственность за управление машины без техосмотра в размере 2 тыс. рублей, отметил автоэксперт.

Также вы можете узнать, какие в этом году легковые автомобили предпочти больше в Петербурге.

Фото: Piter.tv