Из-за открытого люка в Кемерове произошла массовая авария с пострадавшими

Очевидцы опубликовали в сети видео с места происшествия.

Сегодня утром, 12 марта, в Кемерово произошла массовая авария с четырьмя пострадавшими.

Авария произошла на улице Красноармейская утром во вторник. По предварительной версии, в оживленном потоке автомобилей один из водителей увидел открытый люк и выехал на встречку, чтобы объехать. На встречке произошло столкновение с другим автомобилем, который отбросило еще на два автомобиля.

В результате ДТП 4 человека госпитализированы в больницу с травмами различной тяжести. Очевидцы в соцсетях сообщают, что колодец был открыт 3 дня, и люди неоднократно звонили и сообщали об этом в соответствующие инстанции. Хоть возле люка и были выставлены знаки о дорожных работах, ДТП избежать не удалось.

Видео: ВК, Регион-42 Кемерово