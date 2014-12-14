Из-за брошенного советского электрофона эвакуировали бизнес-центр на Владимирском

Неизвестный оставил его в мешке у банкомата в холле.

На Владимирском проспекте эвакуировали бизнес-центр "Ренессанс Холл" из-за подозрительного чемодана, из которого доносилась музыка. Специалисты ОМОН "Бастион" выехали на обследование неизвестного предмета, передают в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

Оказалось, что переполох устроил советский переносной электрофон для пластинок "Юбилейный" 50-х годов прошлого века. Неизвестный оставил его в мешке у банкомата в холле. Предмет не представляет опасности.

Ранее мы писали, что росгвардия провела учения в лесах Ленобласти. Бойцы ОМОН отрабатывали навыки по ориентированию в горно-лесистой местности.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.