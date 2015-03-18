Росгвардия провела учения в лесах Ленобласти

Бойцы ОМОН отрабатывали навыки по ориентированию в горно-лесистой местности.

В пятницу, 27 мая, стало известно, что на полигоне в Ленинградской области прошли учения бойцов ОМОН Росгвардии, которые отрабатывали навыки по ориентированию в горно-лесистой местности, обнаружению и нейтрализации условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По легенде бойцы получили фотографию лидера преступной группировки, его нужно было найти и нейтрализовать возможные угрозы. На пути произошли "боестолкновения". ОМОНовцы использовали беспилотные летательные аппараты и установили местонахождение противника, а после нейтрализовали его.

Все задачи выполнили, а команда спецподразделения "Балтика" показала слаженность действий и высокий уровень спецподготовки.

Фото: Piter.tv