Росгвардия провела учения в лесах Ленобласти

В пятницу, 27 мая, стало известно, что на полигоне в Ленинградской области прошли учения бойцов ОМОН Росгвардии, которые отрабатывали навыки по ориентированию в горно-лесистой местности, обнаружению и нейтрализации условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По легенде бойцы получили фотографию лидера преступной группировки, его нужно было найти и нейтрализовать возможные угрозы. На пути произошли "боестолкновения". ОМОНовцы использовали беспилотные летательные аппараты и установили местонахождение противника, а после нейтрализовали его.
Все задачи выполнили, а команда спецподразделения "Балтика" показала слаженность действий и высокий уровень спецподготовки.
Фото: Piter.tv
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