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Из-за ограничений на Пискаревском проспекте водители встали в 10-балльную пробку
Сегодня, 12:13
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Из-за ограничений на Пискаревском проспекте водители встали в 10-балльную пробку

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В 9:30 загруженность магистрали составила 10 баллов, что выше на 3 балла, чем обычно.

Утром в четверг, 23 сентября, петербуржцы встали в серьезную пробку на Пискаревском проспекте, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на своих читателей.

По словам очевидцев, пробка длится уже четыре часа и конца ей не видно. 

Стоит всё мертво. Плохо женщинам и детям в машинах. Ремонтникам наплевать.

возмутился мужчина

По данным сервиса "Яндекс.Карты", загруженность магистрали в 9:30 составила 10 баллов, хотя обычно оценивается в 7 баллов. 

В целом по городу обстановку оценили в 6 баллов. Так, Гражданский проспект и проспект Культуры загружены на 8 баллов. На момент публикации сервис оценивает загруженность в 4 балла, а сам Пискаревский проспект на месте ремонтных работ до сих пор стоит.

Помимо прочего, ситуацию в городе осложняет множество аварий. 

Ранее мы писали, что Биржевой мост в Петербурге отправляется на капитальный ремонт 1 октября.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

Теги: пискаревский проспект, пробки, транспортный коллапс
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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