Из-за обрушения университет ИТМО меняет расписание занятий

На данный момент угрозы обрушения корпуса нет.

Петербургский университет ИТМО закрыл для учащихся корпус на улице Ломоносова, где ранее произошло обрушение перекрытий. Занятия будут проходить в других корпусах. Об этом сообщает "78" со ссылкой на начальника управления информационной безопасности и режима вуза Павла Кузьмича.

По его словам, сейчас в ИТМО ведут работы сотрудники МЧС и Следственного комитета.

Также отмечается, что угрозы обрушения конструкций нет.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 17 февраля сотрудники МЧС проводили работы по укреплению здания петербургского ИТМО, где накануне произошло обрушение. Спасатели установили около 60 распорок, чтобы безопасно проводить необходимые работы.

Видео: Piter.tv