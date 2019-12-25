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Из-за непогоды в Башкирии в массовом ДТП столкнулись 40 машин
Сегодня, 9:10
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MShaffter

Из-за непогоды в Башкирии в массовом ДТП столкнулись 40 машин

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Ранее сообщалось о 30 пострадавших машинах.

В Башкирии из-за непогоды произошло сразу несколько массовых аварий, в которых пострадало около 40 машин.

Накануне, 24 февраля, в Башкирии действовало штормовое предупреждение. В регионе шел мокрый снег, бушевала метель и шквалистый ветер. Вероятно, непогода и стала причиной столь массового ДТП на трассе Самара-Уфа-Челябинск на участке с 1429 по 1455 километр, где столкнулись около 40 машин.

Сообщается только об одном пострадавшем, это 18-летняя девушка. Все детали ДТП уточняются.

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Фото: Подслушано Прибельский

Теги: массовое дтп, новости башкирии, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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