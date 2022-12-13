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Из-за непогоды два самолета ушли на запасные аэродромы в Петербурге
Сегодня, 22:33
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Из-за непогоды два самолета ушли на запасные аэродромы в Петербурге

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При этом по метеоусловиям на вылет задержан один рейс FV6115 в Волгоград авиакомпании "Россия".

В Петербурге два самолета ушли на запасные аэродромы. Об этом 10 февраля рассказали в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

В компании отметили, что рейсы DP-505 авиакомпании "Победа" из Махачкалы и PC-396 Pegasus Airlines из Стамбула ушли на запасные аэродромы. При этом по метеоусловиям на вылет задержан один рейс FV6115 в Волгоград авиакомпании "Россия", остальные планируют вылетать по расписанию.

Ранее летом "Аэрофлот" запустит прямые рейсы из Петербурга в Хабаровск. Самолёты будут курсировать между городами трижды в неделю.

Фото: Piter.tv
 

Теги: задержка рейса, самолеты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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