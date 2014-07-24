Инцидент на станции Ручьи задержал несколько пригородных электричек

На станции пешеход, пересекающий пути в неположенном месте, получил травмы.

Во вторник, 28 сентября, несколько пригородных поездов приозерского направления задержались из-за инцидента на станции Ручьи.

Как рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги, около 14:40 на станции Ручьи пешеход, пересекающий пути в неположенном месте, получил травмы. В связи с этим поезд № 6539 (Финляндский вокзал – Кузнечное) задержался на 2 часа 12 минут, еще два пригородных поезда до поселка Сосново задержались на 1 час 58 минут. Также на 28 минут задержался поезд № 6551 (Финляндский вокзал – Васкелово).

В пресс-службе добавили, что в 17 часов движение на участке Петербург – Кузнечное было восстановлено.

Ранее мы писали, что ОЖД назначила дополнительные поезда в ноябрьские праздники.

Фото: Piter.tv