Тракторист автохозяйства ЖКС Невского района заболел из-за своего начальника

Руководство не следило за исполнением санитарных требований по коронавирусу.

Невский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы административного дела, заведенного в отношении начальника Спецавтохозяйства ООО "ЖКС №1 Невского района" Юрия Парфененкова. В объединенной пресс-службе городских судов отметили, что дело касается нарушений в период ограничений по коронавирусу.

Согласно материалам, Парфененков не позаботился о должном осмотре своих сотрудников и сохранению необходимых мер безопасности. Осмотры водителей проводились слишком быстро, от 3 до 5 минут, в ходе самих осмотров и измерения температуры работники толпились, дистанция не сохранялась. Кроме того, на рабочих местах не использовались индивидуальные средства защиты, а за ношением масок и перчаток никто не следил. Также нет сведений о проведении необходимой дезинфекции транспортных средств. В результате халатности начальника на вверенной ему территории заболел один из трактористов.

К производству материалы пока не приняты.

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