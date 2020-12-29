Из-за морозов жилищные агентства в Петербурге работают в усиленном режиме

В период высокой минусовой погодной температуры в Петербурге представители коммунальных служб стали работать в режиме повышенной активности. Данный режим, по словам вице-губернатора Николая Бондаренко, продлится до 12 января. Такой график позволит избежать аварий на теплосетях и не оставить жителей без тепла и горячей воды.
При любом техническом сбое на сетях, от которых идет обеспечение многих квартир теплом, горячей водой, электричеством и газом будет срочно организованы администрациями города межведомственные штабы. Все управляющие организации должны совершить внеочередную проверку эксплуатационной пригодности квартирного оборудования, отметил аппарат вице-губернатора.
С 9 января энергетики Петербурга переходят на усиленный режим работы. Он стартует с 20:00 часов 9 января до 9:00 часов 12 января на территории города.
Фото: Piter.tv
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