Из-за морозов жилищные агентства в Петербурге работают в усиленном режиме

Режим повышенной активности продлится до 12 января.

В период высокой минусовой погодной температуры в Петербурге представители коммунальных служб стали работать в режиме повышенной активности. Данный режим, по словам вице-губернатора Николая Бондаренко, продлится до 12 января. Такой график позволит избежать аварий на теплосетях и не оставить жителей без тепла и горячей воды.

При любом техническом сбое на сетях, от которых идет обеспечение многих квартир теплом, горячей водой, электричеством и газом будет срочно организованы администрациями города межведомственные штабы. Все управляющие организации должны совершить внеочередную проверку эксплуатационной пригодности квартирного оборудования, отметил аппарат вице-губернатора.

С 9 января энергетики Петербурга переходят на усиленный режим работы. Он стартует с 20:00 часов 9 января до 9:00 часов 12 января на территории города.

Фото: Piter.tv