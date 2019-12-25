Из-за множества аварий в пятницу вечером пробки в Петербурге достигли 7 баллов

Пробки начались за пару часов до час-пика.

Ближе к вечеру в пятницу, 11 июня, большую часть Петербурга сковали пробки. Заторы начали замечать около двух часов дня, а к половине пятого вечера дорожную ситуацию уже оценили в 7 баллов.

Больше всего "красных" участков, естественно, в центре города: на Садовой улице,Дворцовой набережной, Невском и Литейном проспектах. Также присутствуют сильные заторы в Адмиралтейском и Красногвардейском районах. Сервис "Яндекс.Пробки" прогнозирует, что дороги разгрузятся к девяти часам вечера.

Помимо час-пика, судя по карте, можно заявить, что пробки начались из-за большого числа аварий. На некоторых участках иконка аварии встречается несколько раз подряд.

Ранее мы писали, что за три часа до матчей Евро прекратится движение общественного транспорта по Крестовскому острову.

Фото: "Яндекс.Пробки"