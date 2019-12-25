Правоохранителям пришлось проверить 18 зданий судов, 36 лечебных учреждений, 75 станций метро.

В четверг, 21 мая, стало известно о том, что в Петербурге из-за анонимных "минеров" в среду эвакуировали 212 человек. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Из-за ложных минирований правоохранителям пришлось проверить 18 зданий судов, 36 лечебных учреждений, 75 станций метро. В итоге подозрительных предметов не было обнаружено.

Проверку проходили 133 сотрудника ОВД.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего женщину в лифте.

Фото:Piter.TV