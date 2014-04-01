Из-за массового ДТП на Приморском проспекте образовалась огромная пробка

Протяженность пробки составила более шести километров.

Утром в четверг, 1 апреля, в Приморском районе Петербурга, на Ушаковском путепроводе, произошло массовое ДТП с участием порядка 7 машин. По всей видимости, участок дороги подморозило, из-за чего водители не смогли справиться с управлением.

По оценкам экспертов, общая протяженность пробки до улицы Савушкина и по Приморскому шоссе составила более 6 километров на первом участке и 5,5 километров – на втором. Утром загруженность магистрали оценивали в 10 баллов. Несмотря на то, что автомобилисты попали в аварию около семи утра, к 9 часам утра ситуация с проездом ухудшилась.

Ранее мы писали, что в аварии с участием 7 машин никто не пострадал.

Фото: vk.com/spb_today