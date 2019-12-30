Письма лжеминеров выгнали на улицу более 40 тысяч петербуржцев в четверг

Бомбы искали более чем в 1500 заведений города.

В четверг, 16 января, из-за писем анонимных минеров, с ноября тревожащих город постоянными эвакуациями, из городских учреждений и заведений эвакуировали порядка 40 тысяч человек.

Как стало известно Piter.TV, более 700 специалистов искали бомбы почти в двух тысячах объектов: районных судах, сотнях школ и детских садов, в тысяче магазинов двух популярных сетей, пяти роддомах. Письма шантажистов дошли и до судебных приставов. Поиск взрывных устройств и веществ длились до вечера, в результате ни в одном из заведений не было обнаружено что-либо опасное.

Сегодня же анонимные минеры пообещали Петербургу "вечную музыку". Эвакуированы суды и школы.

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