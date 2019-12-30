Анонимные минеры пообещали Петербургу "вечную музыку". Эвакуированы суды и школы

Шантажисты запланировали потревожить около 50 учебных заведений.

Пятница, 17 января, стала для петербургских учреждений привычной в традиции эвакуироваться: с утра на выход отправились Красногвардейский, Петродворцовый, Октябрьский, Колпинский, Сестрорецкий, Ленинский и Дзержинский районные суды. Часть из них уже успела вернуться обратно к работе. О паузе в рабочем графике сообщила объединенная пресс-служба судов города, регулярно получающая от неизвестных шантажистов электронные письма с угрозами.

На этот раз минеры процитировали песню Наутилуса Помпилиуса и закончили свое письмо строчкой "Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки". Вероятно, так анонимы намекнули на то, что не собираются прекращать беспокоить город. На сегодня неизвестные призвали искать бомбы в пяти десятках школ и гимназий, а также на "оранжевой" ветке метро.

Свою будничную "работу" по эвакуации городских учреждений минеры нарушили в старый Новый год.

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