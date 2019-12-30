После старого Нового года в Петербурге снова эвакуируют суды

Анонимы отметили праздник и снова взялись минировать учреждения.

Анонимные минеры, с ноября тревожащие Петербург постоянными эвакуациями городских учреждений в будни, снова рассылают письма с угрозами после однодневного перерыва. Судя по всему, шантажисты отмечали старый Новый год, поэтому 14 января в районных судах города, больницах и торговых центрах было спокойно.

В среду, 15 января, ранним утром на выход снова отправились девять судов, сообщили в объединенной пресс-службе учреждений. Часть из них к моменту публикации новости уже вернулась к работе.

А сразу после новогодних праздников, в первый рабочий день в Петербурге обследовали 267 "заминированных" зданий.

Фото: Piter.TV