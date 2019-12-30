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В первый рабочий день в Петербурге обследовали 267 "заминированных" зданий
Сегодня, 10:21
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himif

В первый рабочий день в Петербурге обследовали 267 "заминированных" зданий

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Эвакуированными оказались почти 10 тысяч человек.

Вернувшиеся "на работу" после новогодних каникул анонимные минеры ощутимо побеспокоили Петербург 9 января. Не прерывая традицию "минировать" учреждения и торговые центры по будням, в первый рабочий день 2020 года шантажисты снова взялись за дело.

Как стало известно Piter.TV, в четверг пришлось эвакуировать около 10 тысяч людей с 267 разных адресов. Под огнем несуществующих бомб оказались районные суды, детские садики, больницы, магазины и торговые центры, Эрмитаж, ж/д вокзалы.  Нигде оперативники не обнаружили опасных предметов и взрывчатых веществ. Письма пришли с почтовых ящиков, зарегистрированных в Нидерландах.

Тем временем, в Петербурге снова эвакуируют суды.

Фото: pixabay

Теги: лжеминирование, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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