В первый рабочий день в Петербурге обследовали 267 "заминированных" зданий

Эвакуированными оказались почти 10 тысяч человек.

Вернувшиеся "на работу" после новогодних каникул анонимные минеры ощутимо побеспокоили Петербург 9 января. Не прерывая традицию "минировать" учреждения и торговые центры по будням, в первый рабочий день 2020 года шантажисты снова взялись за дело.

Как стало известно Piter.TV, в четверг пришлось эвакуировать около 10 тысяч людей с 267 разных адресов. Под огнем несуществующих бомб оказались районные суды, детские садики, больницы, магазины и торговые центры, Эрмитаж, ж/д вокзалы. Нигде оперативники не обнаружили опасных предметов и взрывчатых веществ. Письма пришли с почтовых ящиков, зарегистрированных в Нидерландах.

Тем временем, в Петербурге снова эвакуируют суды.

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