  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:25
73
mook1 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Из-за коронавируса в Калининградской области могут ограничить плановую медпомощь

0 0

Власти констатируют, что вынуждены работать "на пределе".

Из-за коронавируса в Калининградской области могут ограничить плановую медпомощь. Об этом журналистам 12 октября заявил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. Чиновник заявил, что ситуация с коронавирусом и с нагрузкой на систему здравоохранения региона остается чрезвычайно сложной. Власти констатируют, что вынуждены работать "на пределе".

Мы до сегодняшнего дня не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, мы вынуждены уже прийти и к этому шагу

Александр Кравченко, глава минздрава Калининградской области

Ранее мы сообщали о том, что китайский портал Sina опубликовал статью, автор которой утверждает, государства-члены Североатлантического Альянса боятся Калининграда, так как он является приставленным к их горлу ножом.

Видео: Youtube / Калининградский деловой портал

Теги: калининградская область, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии