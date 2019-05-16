Власти констатируют, что вынуждены работать "на пределе".

Из-за коронавируса в Калининградской области могут ограничить плановую медпомощь. Об этом журналистам 12 октября заявил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. Чиновник заявил, что ситуация с коронавирусом и с нагрузкой на систему здравоохранения региона остается чрезвычайно сложной. Власти констатируют, что вынуждены работать "на пределе".

Мы до сегодняшнего дня не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, мы вынуждены уже прийти и к этому шагу Александр Кравченко, глава минздрава Калининградской области

Ранее мы сообщали о том, что китайский портал Sina опубликовал статью, автор которой утверждает, государства-члены Североатлантического Альянса боятся Калининграда, так как он является приставленным к их горлу ножом.

Видео: Youtube / Калининградский деловой портал