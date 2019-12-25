В Петербурге из-за коронавируса приостановлена госпитализация в онкоцентр им. Петрова

На одну неделю приостановлена госпитализация в отделение радиотерапии и на две недели — в хирургическое отделение.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что в Петербурге приостанавливается госпитализация в три отделения Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Петрова. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Так, госпитализация приостановлена на две недели в отделение радиотерапии. Также в хирургическое отделение онкогинекологии и хирургическое отделение опухолей костей, мягких тканей и кожи.

Госпитализация приостановлена с сегодняшнего дня.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели еще 686 человек.

Фото:Piter.TV