Из-за коронавируса почти 150 тысяч петербуржцев потеряли источник дохода

Однако в конце мая ситуация стала стабилизироваться.

Из-за новой коронавирусной инфекции этой весной без работы осталось почти 150 тысяч жителей Петербурга. Об этом говорится в исследовании, которое провёл Центр прикладных исследований и разработок НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) — Санкт-Петербург, совместно с Комитетом по труду и занятости города.

По их данным, в марте среднесуточное количество активных резюме составляло 90 тысяч, в апреле показатель вырос до 115 тысяч. Но уже после 12 мая (эта дата стала окончанием периода нерабочих дней) цифра увеличилась до 136 тысяч человек, то есть выросла с марта на 51%.

Что касается спроса на рынке труда Петербурга, то за время самоизоляции он значительно снизился. Число свободных вакансий в марте сократилось на 8%, в апреле еще на 27%. Меньше всего вакансий оказалось в сфере туризма, красоты, фитнеса и общепита.

Массовые увольнения сотрудников начались ещё в марте. За месяц работу потеряли на 2,8% занятых петербуржцев больше, чем в феврале; на 1,7% увеличилась доля безработных в апреле. Так, уровень безработицы в городе составил 4,5% от всех занятых: это 144 тысячи человек.

Однако ситуация в конце мая стала улучшаться. Количество вакансий стало увеличиваться и обновляться. По данным компании HeadHunter, Петербург сейчас является одним из лидеров в России по восстановлению спроса на рынке труда: только за прошедшие 2 недели число вакансий выросло на 13%.

Ранее мы сообщили, что петербургские предприятия ОПК могут получить адресную господдержку.

Фото: Pixabay