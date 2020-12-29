По мнению вице-губернатора Евгения Елина, это низкий уровень.

Во вторник, 29 декабря, в администрации Петербурга начали готовиться к худшему развитию событий, приводит слова вице-губернатора Евгения Елина газета "Петербургский дневник".

Чиновник заявил, что в декабре показатель безработицы Петербурга не превысил 3%, что оценивается как низкий уровень. Для городской экономики год выдался не самым трагическим. Динамика заработной платы в период с января по октябрь составила 100,5%. Были проиндексированы зарплаты у работников бюджетной сферы – это более 300 тысяч человек. Кроме того, в городе повысили минимальный размер заработной платы – теперь это 19 тысяч рублей.

Промышленная сфера, просевшая в середине года из-за пандемии, восстанавливается. Кроме того, падение в одних отраслях компенсировалось ростом объемов в других.

Отмечается, что пока рано судить об эффективности мер поддержки. Итоговой статистики пока нет. Три пакета мер оценили в 33,8 миллиарда рублей. Еще 70 миллиардов власти направили на поддержку незащищенных слоев населения.

Ранее мы писали, что Ростуризм поддержал меры по восстановлению туротрасли Петербурга.

Фото: Piter.TV