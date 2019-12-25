На Невском проспекте опустели до 30% коммерческих помещений из-за пандемии COVID-19

Специалисты считают, что пустовать площади долго все равно не будут.

На Невском проспекте в Петербурге за коронавирусную пандемию опустело около 20-30% коммерческих помещений. Об этом рассказали "Невские новости" со ссылкой на вице-президента Ассоциации риелторов Петербурга и Ленобласти Александра Гиновкера.

По словам специалиста, многие организации не в силах полноценно работать, получать выручку, содержать помещения и работников в подобных кризисных условиях, когда количество клиентов сильно сократилось. Отмечается, что некоторые арендодатели по-прежнему требуют от арендаторов полную ставку, хотя многие владельцы помещений снижали цены на аренды, чтобы площади не были пустыми. Данная тенденция, отметил Гиновкер, связана не только с пандемией, но также с курсами валют и общей экономической обстановкой в стране.

Многие предприниматели продолжают успешно развивать свое дело даже в некомфортных для того условия и стремятся занять помещение в центре Петербурга – на главном туристическом проспекте. Гиновкер уверен, что площади на Невском не будут долго пустовать.

Ранее сообщалось, что предприниматели Петербурга стали активнее получать QR-коды.

Фото: Piter.TV