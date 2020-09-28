Из-за аварии на перекрестке Партизана Германа и Ветеранов встали троллейбусы

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Вечером в понедельник, 28 сентября, стало известно, что на перекрестке улицы Партизана Германа и проспекта Ветеранов в сторону Авангардной улицы произошла авария.

В редакцию Piter.TV попали кадры момента столкновения. Судя по видеозаписи с камер наблюдения, водитель фургона "Спецсвязи" входил в правый поворот в тот момент, когда со встречной полосы на большой скорости ехал автомобиль "Яндекс.Такси". Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Очевидцы уточнили в соцсетях, что ДТП остановило движение троллейбусов на какое-то время.

Ранее мы писали, что на Предтеченском мосту упала "Скания".

Видео: Piter.TV