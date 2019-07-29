Стала известна причина неполадки и задержки поездов на "Броневой"

Специалисты устраняют неисправность токоприёмника локомотива.

По предварительной информации пресс-службы МЧС по городу и области, 22 июня на железнодорожной станции "Броневая" произошла авария.

Сообщается, что специалисты устраняют неисправность токоприёмника локомотива. Произошло короткое замыкание, дуга упала с контактного провода на локомотив и рельс. Контактный провод оборван. В аварии никто не пострадал. Отмечается, что 4 пригородные электрички пришлось задержать на 30 минут.

Ранее мы писали, какие именно электрички были задержаны.

Фото: Piter.TV